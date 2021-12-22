Оренбург, 22 декабря, 2021, 07:22 — ИА Регнум. В Оренбурге с накопительного банковского счёта одного из местных жителей похитили 166 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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Установлено, что мужчине позвонила якобы сотрудница банка и сообщила ему, что от его имени подана заявка на pfмену абонентского номера для доступа к онлайн-кабинету. Гражданин ответил ей, что не подавал такой заявки. Тогда якобы для сохранения сбережений звонившая порекомендовала ему сообщить ей коды-подтверждения, поступившие в смс-сообщении. В результате у мужчины украли 166 тыс. рублей.

О пропаже денег пострадавший узнал при обращении в банк и заявил в полицию. Выясняются обстоятельства кражи.