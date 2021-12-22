Абакан, 22 декабря, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Время работы заведений общественного питания, кинотеатров, объектов спорта, отдыха и развлечений продлили в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве по делам юстиции и региональной безопасности, теперь они смогут осуществлять свою деятельность с 06:00 до 02:00.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна В ресторане

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Соответствующее решение было принято 21 декабря на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Ранее указанные организации могли работать до 23:00 по местному времени.

При этом в новогодние праздники контроль за общепитом в Хакасии будет усилен. Следить за соблюдением противоэпидемиологических требований будут правоохранительные органы и мобильные группы. Проверки охватят всю Хакасию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 21 декабря выявлено 52 765 носителей коронавируса.