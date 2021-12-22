Иркутск, , 07:19 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 22 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6922 человека, причём 27 (+4) из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 152 386 (+561 за сутки). Госпитализированы 3358 (-187 за сутки). В то же время излечились 122 840 пациентов (+885 за сутки).

Ещё 577 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (за сутки данные не изменились).

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