Магадан, , 07:18 — REGNUM Пожар произошел в частном жилом доме в Магадане, при пожаре погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Магаданской области.

Пожар Dave Hogg

«Произошло возгорание частного домостроения на 2-й Транзитной улице областного центра», — заявили в ведомстве.

В СКР уточнили, что при осмотре места пожара были обнаружены тела двух погибших — мужчины и женщины, которые проживали в сгоревшем доме. Теперь ведомство начало проверку обстоятельств и причин возгорания, а также гибели граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в частном доме в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии произошел пожар. В результате возгорания погибли двое мужчин.

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