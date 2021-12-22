Таганрог, Ростовская область, , 07:16 — REGNUM В Ростовской области к утру 22 декабря ликвидировали крупный пожар на складе с пластмассовой тарой. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пожар 61.mchs.gov.ru

Спасатели всю ночь работали на месте возгорания склада на улице Социалистической в Таганроге. Продолжалась проливка и разбор конструкций. Уровень вредных веществ не превышен.

«В 2:05 мск объявлена ликвидация открытого горения. В 6:58 мск пожар полностью ликвидирован на площади 2500 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что огонь на складе вспыхнул вечером 21 декабря. На месте происшествия работали более 80 человек и 24 единицы техники.

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