Минск, 22 декабря, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Авиарейс белорусской авиакомпании «Белавиа» B2755 Минск — Ташкент, вынужденный возвратиться в аэропорт вылета в Минске из-за технической неполадки, совершил посадку в аэропорту Ташкента. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба аэропорта в столице Узбекистана.

Belavia.by Самолет авиакомпании «Белавиа»

Самолет Boeing 737−800 компании «Белавиа» приземлился в Ташкенте в 07:30 (05:30 мск). Посадка прошла в штатном режиме. Представители авиакомпании до настоящего времени не давали никаких комментариев по создавшейся ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что авиарейс компании «Белавиа» после возвращения в аэропорт Минска из-за технической неисправности, снова вылетел в аэропорт назначения в 01:19 мск.