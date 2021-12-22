Благовещенск, , 07:11 — REGNUM В Приамурье библиотекарь, невакцинированная от COVID-19, не смогла оспорить отстранение от работы. Благовещенский городской суд счёл, что работодатель прав, потому что таким образом позаботился о здоровье сотрудников и посетителей учреждения культуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе инстанции.

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По мнению суда, отстранение не может рассматриваться как нарушение конституционных прав амурчанки потому, что решение было принято с целью обеспечения здоровья и безопасности других лиц.

«Рассматривая иск, суд пришел к выводу, что должность библиотекаря, хоть и не входит в перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, но отнесена к категории должностей, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Отстранение от работы признано законным», — отметили в Благовещенском городском суде.

Решение аргументировано приказом минздрава России от 21.03.2014 года № 125н и постановлением Главного государственного санитарного врача по Амурской области от 01.07.2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приамурье воспитательницу детского сада отправили в отпуск без сохранения заработной платы из-за отсутствия прививки от COVID-19. Женщина пыталась опротестовать это решение через суд, но не смогла.