Оттава, 22 декабря, 2021, 07:11 — ИА Регнум. В Канаде на 21 декабря число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом вновь достигло рекордного значения, превысив показатель предшествующего дня более, чем на 10%. Об этом сообщает пресс-служба канадского министерства здравоохранения.

(сс) IcE MaN Скорая помощь. Канада

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По данным ведомства, за прошедшие сутки в Канаде было зафиксировано 11 692 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Предыдущий день отметился преодолением десятитысячного уровня — тогда медики выявили 10 621 новый случай заболевания.

Отмечается, что стремительный рост в Канаде числа инфицированных является следствием распространения штамма «Омикрон», быстро распространяющегося по стране и вытесняющего другие штаммы коронавируса.

В настоящее время в Канаде инфицировано более 74,2 тыс. человек. Умер за сутки 21 больной с COVID-19.

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