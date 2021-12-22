22 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсуждают мотивы поджигателя торгового центра «Лента» в Томске. Пожар был крупным, но, к счастью, никто не пострадал.

Татьяна Иващенко, , 11:23 — REGNUM Крупный пожар в торговом центре «Лента» в Томске активно обсуждают в социальных сетях.

Пожар в гипермаркете «Лента» на ул. Елизаровых. Томск. 70.mchs.gov.ru

В частности, на слуху новость о том, что это был поджог. Подозреваемым является томич 1988 года рождения.

Удивление вызывают мотивы его поступка. Согласно одной из распространяемых в соцсетях версий, мужчина устроился в гипермаркет пару недель назад, но уже успел устать от работы и замечаний менеджера.

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«Мне надоело там работать! Я взял на полке «Уайт-спирит», облил пиротехнику и поджёг», — распространяют в интернете цитату поджигателя.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в гипермаркете на ул. Елизаровых в Томске 70.mchs.gov.ru

Ущерб от поджога уже оценили более чем в 2 млрд рублей. И это без суммы потери товара.

«Увольнение с огоньком. Сейчас такое количество людей без работы осталось. И ущерб на миллионы», — комментирует подписчик паблика «Регион-70 | Томск» в соцсети «ВКонтакте» Александр Ш.

«Какие миллионы? Там здание одно стоило сколько», — поправляет его Андрей У.

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«Просто захотел как-то ярко проводить старый год!» — иронизирует Геннадий Б.

«Лечиться, лечиться и ещё раз лечиться. Сотни людей подвергнуть опасности… Это надо расценивать как покушение на убийство», — считает Наталья Ф.

«Работников рядовых жалко, крепитесь», — отметил Артём В.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в гипермаркете на ул. Елизаровых в Томске 70.mchs.gov.ru

«Надо инженера по ТБ проверить, фирму подрядную, систему тушения и прочее», — советует Оля И.

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«Интересно, сколько жизней придется ему прожить, чтобы рассчитаться за последствия своего дурного поступка?» — спрашивает Александр Т.

«Неплохую ипотеку мужик получил в уплату. И праправнукам не выплатить», — пишет Казимир П.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в гипермаркете на ул. Елизаровых в Томске 70.mchs.gov.ru

«Мне вот интересно, тех, кто работу потерял, куда? Если сокращение — то полгода выплачивают компенсацию. А в данной ситуации?» — интересуется Андрей У.

«Лучше уж так выявили ***, чем с автоматом в какой-нибудь школе», — подчеркнул Алексей П.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в торговом центре «Лента» на улице Елизаровых в Томске произошёл 21 декабря. Пострадавших нет, посетителей и персонал своевременно эвакуировали. Из-за пожара в ТЦ обрушилась кровля.

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