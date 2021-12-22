Сидней, Австралия, , 07:03 — REGNUM В австралийском штате Новый Южный Уэльс за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 3763 человека. Об этом свидетельствуют данные местного департамента здравоохранения.

Оперный театр. Сидней

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Также в штате зафиксировано рекордное количество госпитализаций пациентов с COVID-19 — более 300. Из них 40 человек находятся в палатах реанимации. При этом общее количество случаев заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 в регионе достигло 313.

Отмечается, что, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 власти Нового Южного Уэльса отменили требование об обязательном ношении защитных масок и ослабили меры по отслеживанию контактировавших с зараженными. Также невакцинированным жителям штата разрешено посещать общественные места.

При этом глава Нового Южного Уэльса Доминик Перроттет заявил, что власти пока не рассматривают возможность ужесточения ограничительных мер.