Куала-Лумпур, , 06:57 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки умерли 57 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 31 192. Также за минувшие сутки в стране выявили 3140 носителей SARS-CoV-2. Из них 58 прибыли из-за границы, остальные заразились непосредственно в королевстве. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 724 684 случая заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 51 023 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 353 пациента находятся в палатах реанимации, из них 189 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 22 декабря в Малайзии уже более 78,3% жителей полностью прошли курс вакцинации против коронавирусной инфекции.