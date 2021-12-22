Берлин, 22 декабря, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Рекомендацию для жителей Германии максимально ограничить свои контакты выпустил немецкий Институт Роберта Коха 21 декабря, сообщается на странице учреждения в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Кроме того, организация посоветовала гражданам отказаться от несрочных поездок, а также активнее участвовать в вакцинации. В документе отмечается, что из-за тяжелой ситуации с распространением коронавируса такие меры необходимо соблюдать до середины января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ФРГ собрались ввести в стране с 28 декабря новые ограничения в борьбе с коронавирусом, в том числе и для вакцинированных или переболевших COVID-19.