Женева, Швейцария, 22 декабря, 2021, 06:49 — ИА Регнум. Штамм «Омикрон» станет доминантным во многих странах Европы уже в ближайшие недели. Такое заявление сделал 21 декабря директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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В Великобритании наблюдается взрывной рост новых случаев заражения коронавирусом: за сутки прирост инфицированных составил 90 тыс. случае. В Испании показатель суточной заболеваемости составил 50 тыс., что стало самым большим приростом за 24 часа с начала пандемии.

В Германии вводятся новые ограничения, Израиль расширил список стран «красной зоны», куда запрещён въезд гражданам страны. В США американский лидер Джозеф Байден сообщил о доминировании штамма «Омикрон» среди новых случаев заражения и рассказал об инфицированных новым штаммом сотрудниках Белого дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению специалиста ВОЗ, директора Европейского регионального бюро Клюге, «Омикрон» может стать «очередным штормом» для систем здравоохранения в Европе.