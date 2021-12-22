Углегорск, Сахалинская область, , 06:46 — REGNUM В Углегорске обнаружили тело 15-летнего подростка на территории заброшенной промзоны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Сахалинской области.

Подросток

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Отмечается, что подросток ушел из дома 20 декабря в 05:30, и не вернулся. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

"В ходе следственных действий и поисковых мероприятий на территории одного из недействующих предприятий Углегорского района обнаружено тело подростка. Проводятся следственные действ, назначен ряд судебных экспертиз. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение охраны объекта и недопущение на него посторонних лиц, а также приняты меры профилактического характера. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ученика одной из школ Комсомольска-на-Амуре, который по неосторожности убил своего одноклассника, отправили под домашний арест.