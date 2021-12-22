Северо-Курильск, Сахалинская область, 22 декабря, 2021, 06:42 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,5 зафиксировали в акватории Тихого океан у побережья Курильских островов, сообщает Геофизическая служба Камчатского края.

Smchealth.org Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 232 километрах от города Северо-Курильска. Других подробностей произошедшего не приводилось. Сведений о возможных пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря землетрясение произошло у берегов Курильских островов. Его очаг находился в 35 километрах от Южно-Курильска на глубине 100 километров. Жители населенных пунктов острова Шикотан ощутили подземные толчки интенсивностью до трех баллов, однако сведений о пострадавших не поступало.