Нагоя, Япония, , 06:39 — REGNUM В гражданском аэропорту города Нагоя, расположенного в центре Японии, 22 декабря совершил экстренную посадку военно-транспортный самолёт C-130 вооружённых сил страны. Об этом сообщает местный телеканал Nagoya TV.

Самолёт C-130 Hercules U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Howard Blair

Транспортник, взлетевший с военной базы Комаки, совершал тренировочный полёт, когда возникли проблемы в работе одного из четырёх двигателей.

Экипаж принял решение не возвращаться на свою базу, а приземлиться на близлежащий гражданский аэродром. При совершении экстренной посадки с одним неработающим двигателем на полосу аэропорта Нагоя никто не пострадал, однако во избежание инцидентов диспетчерам пришлось задержать вылет нескольких рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт белорусской авиакомпании «Белавиа», который вечером 21 декабря по техническим причинам был вынужден вернуться в аэропорт Минска вскоре после вылета в Ташкент, в ночь на 22 декабря вновь вылетел в столицу Узбекистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Ташкентский рейс «Белавиа» повторно вылетел из аэропорта Минска