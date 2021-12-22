Новосибирск, 22 декабря, 2021, 06:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполнительного директора Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере. Он обвиняется в присвоении и растрате, а также краже. Об этом сообщила прокуратура региона.

40.мвд.рф Кража денег

По версии следствия, с января 2017 года по май 2019 года руководитель организации путём завышения причитающихся ему выплат и оформления фиктивных документов присвоил вверенные ему средства на сумму более 3 млн рублей.

«Обвиняемый за счёт средств фонда приобрёл в личное пользование электронное устройство, а также оплатил проценты за пользование заемными средствами. Кроме того, злоумышленник уже после своего увольнения, используя электронный ключ доступа к системе дистанционного управления банковским счётом фонда, перечислил без законных оснований на личный счёт 174 тыс. рублей», — уточнили в прокурате.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.