Вашингтон, , 06:36 — REGNUM Число выявляемых случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в США удваивается каждые два-три дня, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи 21 декабря в эфире телеканала ABC.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что доля указанной разновидности SARS-CoV-2 среди всех вариантов на территории Соединенных Штатов возросла за неделю с 8−10% до 73% и «Омикрон» стал доминирующим. По мнению Фаучи, скорость распространения штамма в США можно считать беспрецедентной.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря издание The Wall Street Journal распространило информацию о том, что в Соединенных Штатах наблюдается дефицит больничных коек на фоне начинающегося в стране распространения штамма «Омикрон».

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