Биробиджан, , 06:34 — REGNUM В школах столицы Еврейской АО продолжают выявлять случаи коронавируса. Закрыты пять классов в четырёх школах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе мэрии Биробиджана.

Пустой класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В том числе на карантин отправлены два старших класса и два начальных. Дети продолжают учиться дистанционно. Помещения кабинетов, где занимались школьники, а также коридоры и столовые учреждений образования будут продезинфицированы.

«У всех контактных взяты тесты на COVID-19. Роспотребнадзор ЕАО подготовил необходимые документы и принимает все исчерпывающие меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории образовательных учреждений», — отметил мэр Биробиджана Александр Головатый.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре класса в школах Биробиджана были закрыты на карантин из-за COVID-19 16 декабря. Часть детей отправлены на дистанционное образование в гимназии №1 и школах №5, №10 и №11.