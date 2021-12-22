Учеников четырёх школ Биробиджана отправили на карантин из-за COVID-19
Биробиджан, 22 декабря, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В школах столицы Еврейской АО продолжают выявлять случаи коронавируса. Закрыты пять классов в четырёх школах региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе мэрии Биробиджана.
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В том числе на карантин отправлены два старших класса и два начальных. Дети продолжают учиться дистанционно. Помещения кабинетов, где занимались школьники, а также коридоры и столовые учреждений образования будут продезинфицированы.
Как сообщало ИА REGNUM, четыре класса в школах Биробиджана были закрыты на карантин из-за COVID-19 16 декабря. Часть детей отправлены на дистанционное образование в гимназии №1 и школах №5, №10 и №11.