Вашингтон, , 06:34 — REGNUM Федеральное бюро тюрем США может не возвращать заключённых, которых отпустили по домам в связи с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал глава минюста США Меррик Гарнланд, его слова приводит пресс-служба американского ведомства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы будем использовать наши полномочия для того, чтобы те, кто добился прогресса в реабилитации и соблюдал условия домашнего ареста и кому в интересах правосудия следует предоставить возможность продолжить реинтеграцию в общество, не были без необходимости возвращены в тюрьму», — отметил Гарнланд.

Властями было принято решение об отмене постановления о возвращении в места лишения свободы всех заключённых, которые были переведены под домашний арест в связи с ухудшением ситуации в здравоохранении в связи с пандемией коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США могут снять запрет на въезд в страну иностранцев из африканских стран в связи с неактуальностью запрета из-за широкого распространения штамма «Омикрон» на территории США.

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