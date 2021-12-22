Вашингтон, 22 декабря, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Федеральное бюро тюрем США может не возвращать заключённых, которых отпустили по домам в связи с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал глава минюста США Меррик Гарнланд, его слова приводит пресс-служба американского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Мы будем использовать наши полномочия для того, чтобы те, кто добился прогресса в реабилитации и соблюдал условия домашнего ареста и кому в интересах правосудия следует предоставить возможность продолжить реинтеграцию в общество, не были без необходимости возвращены в тюрьму», — отметил Гарнланд.

Властями было принято решение об отмене постановления о возвращении в места лишения свободы всех заключённых, которые были переведены под домашний арест виз-за ухудшения ситуации в здравоохранении в связи с пандемией коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США могут снять запрет на въезд в страну иностранцев из африканских стран в связи с его неактуальностью из-за широкого распространения штамма «Омикрон» на территории США.