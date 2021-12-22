Сиань, Китай, , 06:23 — REGNUM Чанцинское нефтяное месторождение, крупнейшее нефтегазовое месторождение Китая, в этом году добыло более 60 млн тонн нефтяного эквивалента сырой нефти и природного газа, достигнув этого рубежа на 10 дней раньше, чем в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

Нефть Newsonly.gr

По данным нефтепромысловой компании PetroChina Changqing, нефтяное месторождение, расположенное в бассейне Эрдос на северо-западе Китая, по состоянию на 14:00 по местному времени 18 декабря добыло более 24,4 млн тонн сырой нефти и 44,7 млрд кубометров природного газа. В прошлом году оно стало первым нефтяным месторождением в Китае, которое превысило отметку в 60 млн тонн годовой добычи нефти и газа, что стало важной вехой в энергетической истории Китая.

Нефтяное месторождение Чанцин, имеющее более чем 50-летнюю историю, сыграло важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны, поставляя газ в более чем 50 городов на севере и северо-западе Китая.

Нефтяное месторождение способствует продолжающимся усилиям Китая по замене угля экологически чистыми источниками энергии, такими как природный газ. Ожидается, что в этом году добыча природного газа здесь превысит 47 млрд кубометров, достигнув рекордного уровня.