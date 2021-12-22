Владивосток, 22 декабря, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Советского районного суда Владивостоке приговорил к условному сроку лишения свободы врача, из-за ошибки которого умер студент-медик, сообщает ИНТЕРФАКС — ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.

Gannett-cdn.com Врач

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В суде установлено, что хирург Владивостокской клинической больницы N2 не госпитализировал студента Тихоокеанского государственного медуниверситета, получившего травмы в ДТП, который обратился с жалобами на острые боли в животе.

Имея в распоряжении необходимую медаппаратуру, специалистов и лекарственные препараты, врач провёл лишь наружный осмотр, УЗИ и направил пострадавшего для амбулаторного наблюдения по месту жительства.

Из-за действий врача у молодого человека вовремя не обнаружили опасную травму. Через два дня из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи студент умер в общежитии.

Врач признан виновным за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Кроме того, суд на полтора года лишил его права заниматься врачебной деятельностью. Врач в суде вину не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии проводится проверка по факту смерти восьмилетней девочки в больнице.