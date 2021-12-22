Пекин, , 06:19 — REGNUM Государственные предприятия Китая, находящиеся под управлением центральных валстей страны, продемонстрировали уверенный рост чистой прибыли за первые 11 месяцев года, сообщил регулятор государственных активов страны, передает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В период с января по ноябрь чистая прибыль центральных государственных предприятий Китая увеличилась до 1,75 трлн юаней (около $274,94), согласно данным Комиссии по надзору и управлению государственными активами (SASAC) Государственного совета.

Предприятия нефтяной и нефтехимической, черной металлургии, а также угольной промышленности продемонстрировали очевидный рост своей прибыльности, говорится в сообщении SASAC.

Интенсивность исследований и разработок (НИОКР) (доля доходов, реинвестируемых в НИОКР) центральных государственных предприятий выросла на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 2,3% за этот период. По данным SASAC, с начала года центральные государственные предприятия нарастили свои инвестиции в стратегические развивающиеся отрасли.

За первые три квартала инвестиции центральных государственных предприятий в стратегические развивающиеся отрасли достигли 726,7 млрд юаней, увеличившись на 6,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные. К концу прошлого месяца соотношение долга к активам центральных государственных предприятий Китая составило 65,1%.