Чистая прибыль госпредприятий Китая достигла $275 млрд
Пекин, 22 декабря, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Государственные предприятия Китая, находящиеся под управлением центральных валстей страны, продемонстрировали уверенный рост чистой прибыли за первые 11 месяцев года, сообщил регулятор государственных активов страны, передает агентство Синьхуа.
В период с января по ноябрь чистая прибыль центральных государственных предприятий Китая увеличилась до 1,75 трлн юаней (около $274,94), согласно данным Комиссии по надзору и управлению государственными активами (SASAC) Государственного совета.
Предприятия нефтяной и нефтехимической, черной металлургии, а также угольной промышленности продемонстрировали очевидный рост своей прибыльности, говорится в сообщении SASAC.
Интенсивность исследований и разработок (НИОКР) (доля доходов, реинвестируемых в НИОКР) центральных государственных предприятий выросла на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом и составила 2,3% за этот период. По данным SASAC, с начала года центральные государственные предприятия нарастили свои инвестиции в стратегические развивающиеся отрасли.
За первые три квартала инвестиции центральных государственных предприятий в стратегические развивающиеся отрасли достигли 726,7 млрд юаней, увеличившись на 6,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные. К концу прошлого месяца соотношение долга к активам центральных государственных предприятий Китая составило 65,1%.