Москва, 22 декабря, 2021, 06:17 — ИА Регнум. В среду, 22 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица, температура воздуха −20… −18 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Холодно

В ночь на 23 декабря в Москве также без осадков. Температура воздуха −21… −19 °C.

Ветер северо-западный, западный 4−10 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −23… −18 °C днём. Ночью — −24… −19 °C.

В четверг, 23 декабря, днём в столице ожидается −13… −11 °C, по области −16… −11 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается −17… −12 °C, местами небольшой снег.

Как сообщало ИА REGNUM, новые порции холодного воздуха поступят в Москву 21 декабря.

Читайте также: В Ленобласти температура воздуха опустится до — 30 градусов