Дамаск, , 06:17 — REGNUM Новогодний концерт с участием российских артистов для 700 сирийских детей, которые остались без отцов во время войны в Сирии состоялся в Дамаске. об этом 22 декабря сообщил журналистам член парламентской делегации РФ в Сирии, заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач.

Подарки pexels

Ткая рассказал, что сирийским детям были вручены новогодние подарки и переданы ёлки, которые уже установлены в Доме культуры и искусства аль-Асад, в посольстве России и в храме московского патриархата.

Перед концертом для детей провели мастер-классы по росписи деревянных игрушек и рисованию, также были организованы и другие развлечения. Программа представления состояла из спектакля «Ёлки» и сказки «Алладин», которую российская художница нарисовала детям с помощью песка, и танцев от детей Сирии.

Координатор группы Госдумы по связям с сирийским парламентом Дмитрий Саблин отметил, что сейчас всё больше школьников в Сирии хотят изучать русский язык. В составе делегации, прибывшей в Сирию были представители Госдумы РФ, сотрудники правительства Москвы, представители Донецкой Народной Республики, а также общественники из Всероссийской организации «Боевое братство».

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