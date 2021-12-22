Дамаск, 22 декабря, 2021, 06:17 — ИА Регнум. Новогодний концерт с участием российских артистов для 700 сирийских детей, которые остались без отцов во время войны в Сирии, состоялся в Дамаске. об этом 22 декабря сообщил журналистам член парламентской делегации РФ в Сирии, заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач.

pexels Подарки

Ткач рассказал, что сирийским детям были вручены новогодние подарки и переданы ёлки, которые уже установлены в Доме культуры и искусства аль-Асад, в посольстве России и в храме Московского патриархата.

Перед концертом для детей провели мастер-классы по росписи деревянных игрушек и рисованию, также были организованы и другие развлечения. Программа представления состояла из спектакля «Ёлки» и сказки «Аладдин», которую российская художница нарисовала детям с помощью песка, и танцев от детей Сирии.

Координатор группы Госдумы по связям с сирийским парламентом Дмитрий Саблин отметил, что сейчас всё больше школьников в Сирии хотят изучать русский язык. В составе делегации, прибывшей в Сирию, были представители Госдумы РФ, сотрудники правительства Москвы, представители Донецкой Народной Республики, а также общественники из Всероссийской организации «Боевое братство».