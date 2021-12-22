Екатеринбург, 22 декабря, 2021, 06:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге лжепожарные обманули 88-летнюю пенсионерку. Мошенники пришли домой к пожилой женщине и заставили ее купить огнетушитель. При этом молодые люди представились пожарными, сообщает E1.RU.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Мужчины застали свердловчанку врасплох. Вероятно, лжепожарные заранее продумали время прихода и подробный план действий. Молодые люди заставили пенсионерку купить огнетушитель за 10 тысяч рублей, хотя его реальная стоимость составляет только 2 тысячи. Лжепожарные уверяли пожилую женщину, что все соседи якобы уже приобрели подобный товар. В итоге свердловчанка поддалась на уговоры и купила огнетушитель.

Неладное заподозрил внук обманутой пенсионерки. Он намерен написать заявление в полицию. Мужчина сообщил, что ранее лжепожарные уже приходили к ним. Однако дома пожилая женщина находилась не одна, поэтому мошенники были осторожнее в своих высказываниях и не настаивали на приобретении товара.