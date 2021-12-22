Пекин, , 06:16 — REGNUM Утвержденные квоты программы квалифицированных внутренних институциональных инвесторов (QDII), схемы, которая позволяет китайским инвесторам получать доступ к иностранным активам, составили $157,52 млрд по состоянию на 18 декабря, сообщило Государственное управление по иностранным валютам (SAFE), передает агентство Синьхуа.

Юань Baike.m.sogou.com

Квоты QDII были предоставлены 174 финансовым учреждениям, включая банки, фирмы по ценным бумагам, страховщиков и трастовые компании, сообщается на официальном сайте SAFE. С тех пор как Китай внедрил схему QDII в 2006 году, страна постепенно нормализовала и ускорила выдачу квот по QDII. В июне этого года SAFE еще больше расширила квоты в рамках программы QDII для удовлетворения растущего спроса внутренних инвесторов.

Китаю еще предстоит полностью либерализовать движение капитала, благодаря таким программам, как QDII и Квалифицированные иностранные институциональные инвесторы (QFII), предоставляющим финансовым учреждениям квоты на исходящие и входящие инвестиции соответственно.

На фоне усилий по дальнейшему открытию финансового рынка Китай в прошлом году отменил квоты по схеме QFII, деноминированной в долларах, и ее аналогу, деноминированному в юанях, RQFII, что еще больше упростило процедуры для иностранных институциональных инвесторов.