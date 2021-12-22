Китай одобрил квот на $157,52 млрд по программе QDII
Пекин, 22 декабря, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Утвержденные квоты программы квалифицированных внутренних институциональных инвесторов (QDII), схемы, которая позволяет китайским инвесторам получать доступ к иностранным активам, составили $157,52 млрд по состоянию на 18 декабря, сообщило Государственное управление по иностранным валютам (SAFE), передает агентство Синьхуа.
Квоты QDII были предоставлены 174 финансовым учреждениям, включая банки, фирмы по ценным бумагам, страховщиков и трастовые компании, сообщается на официальном сайте SAFE. С тех пор как Китай внедрил схему QDII в 2006 году, страна постепенно нормализовала и ускорила выдачу квот по QDII. В июне этого года SAFE еще больше расширила квоты в рамках программы QDII для удовлетворения растущего спроса внутренних инвесторов.
Китаю еще предстоит полностью либерализовать движение капитала, благодаря таким программам, как QDII и Квалифицированные иностранные институциональные инвесторы (QFII), предоставляющим финансовым учреждениям квоты на исходящие и входящие инвестиции соответственно.
На фоне усилий по дальнейшему открытию финансового рынка Китай в прошлом году отменил квоты по схеме QFII, деноминированной в долларах, и ее аналогу, деноминированному в юанях, RQFII, что еще больше упростило процедуры для иностранных институциональных инвесторов.