Вашингтон, , 06:16 — REGNUM Пресс-конференцию 6 января 2022 года, в годовщину штурма Капитолия, намерен провести бывший президент США Дональд Трамп. Об этом говорится в заявлении экс-главы государства, распространенного 21 декабря его пресс-службой.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие произойдет в поместье политика Мар-о-Лаго (штат Флорида). По словам Трампа, он хочет обсудить все вопросы политической ситуации в стране. Республиканец считает, что 6 января у стен Капитолия состоялись мирные протесты против фальсификации выборов, а настоящий мятеж произошел в день голосования 3 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря бывший ведущий телеканала Fox News Билл O’Рейли выразил мнение, что Дональд Трамп будет участвовать в следующих выборах американского президента.

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