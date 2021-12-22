Соль-Илецк, Оренбургская область, 22 декабря, 2021, 06:14 — ИА Регнум. В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области сотрудники полиции раскрыли кражу 120 кг. силового медного кабеля. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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С заявлением в полицию обратился представитель организации. Стражи порядка задержали 29-летнего не работающего гражданина. Он пояснил полицейским, что сдал добычу в пункт приёма металлолома, а деньги уже потратил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет заключения.