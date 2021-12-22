Пекин, , 06:13 — REGNUM В почтовой отрасли Китая за первые 11 месяцев 2021 года наблюдался устойчивый рост выручки от бизнеса и объема обработанных посылок, сообщает агентство Синьхуа.

Почта Цитата из мф Каникулы в Простоквашино. реж.Владимир Попов. 1980. СССР

По данным Государственного почтового бюро КНР (SPB), за этот период сектор заработал более 1,16 трлн юаней (около $182,69 млрд), что на 17,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в ноябре общий доход бизнеса сектора вырос на 11,5% в годовом исчислении до 126,28 млрд юаней, показали данные SPB.

Курьерские компании Китая обработали 98,05 млрд посылок с января по ноябрь, что на 32,3% больше в годовом исчислении. Их совокупный доход от бизнеса за этот период составил 941,47 млрд юаней, увеличившись в годовом исчислении на 19,6%.