Пекин, 22 декабря, 2021, 06:10 — ИА Регнум. На материковой части Китая за 21 декабря было выявлено 57 новых локальных случаев заболевания COVID-19, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным комиссии, из новых местных случаев заболевания 53 были зарегистрированы в Шэньси, два — в Гуандуне и по одному — в Тяньцзине и Гуанси. По данным комиссии, также сообщалось о 20 новых импортированных случаях в шести провинциальных регионах.

В Шанхае было зарегистрировано два новых случая подозрения на заболевание среди прибывших из-за пределов материковой части страны, а также не было зарегистрировано ни одного нового случая смерти от COVID-19.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 на материке к 21 декабря достигло 100 544, включая 1765 пациентов, все еще получающих лечение, из которых семь находились в тяжелом состоянии. В общей сложности 94 143 пациента были выписаны из больниц на материке, и 4636 умерли в результате заражения вирусом.