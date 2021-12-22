Пекин, 22 декабря, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, за первые 11 месяцев текущего года в Китае наблюдался быстрый рост добычи природного газа, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

По данным Национального бюро статистики КНР (NBS), добыча природного газа в стране за период с января по ноябрь составила 186 млрд кубометров, что на 8,9% больше в годовом исчислении и на 19%больше, чем за тот же период 2019 года. Только в ноябре Китай добыл 17,7 млрд кубометров природного газа, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые 11 месяцев Китай импортировал в общей сложности 109,76 млн тонн природного газа, что на 21,8% больше в годовом исчислении, показали данные NBS.