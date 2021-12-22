Асбест, Свердловская область, , 06:07 — REGNUM На Среднем Урале водитель устроил смертельное ДТП. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло вечером 21 декабря на подъезде к Асбесту Свердловской области. Пьяный водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В результате чего произошло лобовое столкновение с проезжавшим автомобилем. Водитель отечественного авто погиб. Пассажирка, которая находилась рядом с погибшим получила перелом ребер. Кроме того, женщина не помнит момент аварии.

Виновник аварии не пострадал. Освидетельствование показало, что мужчина был пьян.