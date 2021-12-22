Пекин, , 06:04 — REGNUM Согласно официальным данным, швейная промышленность Китая отчиталась о более высоких доходах и прибыли за первые 10 месяцев 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Швейная мастерская Василий Иванов © ИА REGNUM

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, с января по октябрь текущего года совокупный операционный доход 12 591 крупной швейной компании страны достиг 1,18 трлн юаней (около $185,59 млрд), что на 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общая прибыль этих компаний выросла на 4,6% по сравнению с предыдущим годом до 53,4 млрд юаней за этот период, в то время как совокупный объем производства увеличился на 8,9% в годовом исчислении до 19,1 млрд штук. Экспорт одежды и аксессуаров из страны увеличился на 25,2% в годовом исчислении до $138,9 млрд.