Новосибирск, , 06:03 — REGNUM В Новосибирской области не исключают возможности продления новогодних каникул в школах. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

Зимние каникулы udachin001

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Он уточнил, что такая мера не исключена в случае роста заболеваемости COVID-19 среди школьников.

«Вполне возможно, что на какое-то время их придётся продлить», — сказал министр, отвечая на вопросы во время трансляции в Instagram-аккаунте сайта «НГС Новости».

Напомним, в новосибирских школах каникулы начнутся с 28 по 30 декабря и закончатся 10 января.