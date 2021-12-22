Пекин, 22 декабря, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Сектор логистики электронной коммерции Китая сообщил об умеренном сокращении в ноябре, согласно отраслевому опросу, совместно проведенному Китайской Федерацией логистики и закупок и гигантом электронной коммерции JD.com, сообщает агентство Синьхуа.

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Опрос показал, что индекс, отслеживающий логистическую деятельность электронной коммерции, в ноябре составил 109,5 пункта, снизившись на 2 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно опросу, спорадическое возобновление внутренних случаев заболевания COVID-19, а также снежные бури и чрезвычайно холодная погода в некоторых районах повлияли на эффективность логистических перевозок, передачи и распределения.

Он также показал, что спрос на электронную торговлю в сельской местности снизился в прошлом месяце, при этом субиндекс, отслеживающий логистику в сфере электронной торговли в этих регионах, сократился на 2,6 пункта по сравнению с октябрем.