Пекин, 22 декабря, 2021, 06:01 — ИА Регнум. Пищевая промышленность Китая сообщила о стабильном росте объемов производства и продаж за первые 10 месяцев текущего года, свидетельствуют данные Министерства промышленности и информационных технологий КНР (MIIT), передает агентство Синьхуа.

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По данным MIIT, объем промышленного производства с добавленной стоимостью производителей продуктов питания вырос на 7,8% в годовом исчислении в период с января по октябрь, а объем переработки побочных продуктов сельского хозяйства вырос на 8%.

За первые 10 месяцев розничные продажи пищевой промышленности показали уверенный рост: продажи зерна, масла и продуктов питания выросли на 10,3% по сравнению с предыдущим годом до 1,35 трлн юаней (около $212,09 млрд).

Розничные продажи в секторе напитков выросли на 21,8% в годовом исчислении до 230,1 миллиарда юаней, в то время как продажи в секторе табака и алкоголя выросли на 24,5 процента в годовом исчислении до 381,7 млрд юаней, показали данные MIIT.

За первые 10 месяцев текущего года предприятия пищевой промышленности с годовой выручкой более 20 млн юаней получили прибыль в размере 475,7 млрд юаней, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.