Москва, , 06:00 — REGNUM Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве спокойная и заболеваемость COVID-19 в городе снижается, заявил московский мэр Сергей Собянин 21 декабря в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, за неделю число ежедневных госпитализаций пациентов с COVID-19 в российской столице сократилось на 12%, а по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости показатель уменьшился вдвое. При этом количество ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось на две трети от максимума.

Собянин добавил, что любые ограничительные меры в городе будут приниматься в соответствии со складывающейся эпидемиологической обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря оперативный штаб Москвы объявил, что российская столица вернулась на первое место в списке регионов РФ по суточному приросту заражений SARS-CoV-2.

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