Задержан вице-спикер Заксобрания Красноярского края
Красноярск, 22 декабря, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова (ЛДПР).
«Его задержали вчера, сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — цитирует 22 декабря ТАСС своего источника.
По информации источника, задержание связано с уголовным делом сына Натарова, экс-советника губернатора Антона Натарова. Он подозревается в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарки.
Антона Натарова задержали в 2019 году, затем его отправили под домашний арест.
Напомним, с 2016 года Сергей Натаров был депутатом Госдумы от ЛДПР. В сентябре 2021 года он избрался в краевой парламент, где стал вице-спикером.
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