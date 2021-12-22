Красноярск, 22 декабря, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова (ЛДПР).

А. В. Бурмистров. sobranie.info Законодательное Собрание Красноярского края

«Его задержали вчера, сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — цитирует 22 декабря ТАСС своего источника.

По информации источника, задержание связано с уголовным делом сына Натарова, экс-советника губернатора Антона Натарова. Он подозревается в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарки.

Антона Натарова задержали в 2019 году, затем его отправили под домашний арест.

Напомним, с 2016 года Сергей Натаров был депутатом Госдумы от ЛДПР. В сентябре 2021 года он избрался в краевой парламент, где стал вице-спикером.

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