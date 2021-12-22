Гавана, , 06:00 — REGNUM Министерства иностранных дел Кубы и России 21 декабря провели политические консультации в дистанционном формате, на которых отметили совпадение позиций и важность укрепления координации действий на международных форумах. Об этом сообщает пресс-служба МИД Острова Свободы.

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Участники переговоров обсудили «множество актуальных вопросов международной повестки дня», в числе которых ужесточение экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США, продолжающееся даже в условиях пандемии COVID-19.

пресс-служба МИД Кубы «В ходе плодотворного обмена было подтверждено совпадение позиций, характеризующее исторические отношения между двумя странами. Была отмечена взаимная заинтересованность в продолжении укрепления координации на международных форумах действий в защиту многосторонности, международного права и устава ООН».

Россию на встрече представлял, в частности, глава департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв. Со стороны Кубы в разговоре участвовал руководитель департамента по многосторонним отношениям и международному праву МИД Родольфо Бенитес.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гаване состоялась встреча президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и министра интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева, обсудивших сотрудничество Острова Свободы с участниками интеграционного объединения ЕАЭС.

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