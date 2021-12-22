Якутск, 22 декабря, 2021, 05:58 — ИА Регнум. В Нерюнгринском районе Якутии на посту ДПС обнаружили партию мяса, на которое отсутствовали сопроводительные документы. Груз везли в посёлок Нижний Бестях, сообщили 22 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Брянской области Неизвестное мясо

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Для продажи в Якутии транспортировали 8 тонн говядины и 90 кг баранины. Мясо следовало из города Краснокаменск Забайкальского края. Ветеринарные документы на мясо отсутствовали, место его происхождения неизвестно.

«Перевозка животных и (или) продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов создает угрозу для здоровья человека и животных, поскольку отсутствие информации о грузе и несоблюдение требований ветеринарного законодательства может повлечь за собой ряд заболеваний опасных для человека и животных», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

Возбуждено административное дело по статье 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных), перевозчик груза будет оштрафован. Мясо отправлено обратно в Краснокаменск.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Якутии была пресечена продажа заражённой африканской чумой свиней (АЧС) партии мяса. Вес товара, в котором обнаружена инфекция, составлял 2,9 тонны,