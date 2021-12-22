Аэропорт Челябинска возобновил работу после обильного снегопада
Челябинск, 22 декабря, 2021, 05:54 — ИА Регнум. Аэропорт Челябинска снова принимает и отправляет самолёты. Это следует из данных на онлайн-табло.
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Аэропорт. Челябинск
Основная часть задержанных 21 декабря рейсов уже выполнена. Ожидаются самолёты из Волгограда и Казани. Также скоро вылетят сильно опоздавшие самолёты в Новосибирск и Москву.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Челябинск завалило снегом. Из-за этого аэропорт был закрыт несколько часов.