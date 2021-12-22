Челябинск, 22 декабря, 2021, 05:54 — ИА Регнум. Аэропорт Челябинска снова принимает и отправляет самолёты. Это следует из данных на онлайн-табло.

Chelyabinsk2020 Аэропорт. Челябинск

Основная часть задержанных 21 декабря рейсов уже выполнена. Ожидаются самолёты из Волгограда и Казани. Также скоро вылетят сильно опоздавшие самолёты в Новосибирск и Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Челябинск завалило снегом. Из-за этого аэропорт был закрыт несколько часов.