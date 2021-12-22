Лусака, , 05:50 — REGNUM Не менее 56 человек получили травмы различной степени тяжести при столкновении военного автобуса с пассажирским микроавтобусом в столице Замбии Лусаке, сообщает пресс-служба городской полиции.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, водитель армейского автобуса не соблюдал дистанцию и врезался в следовавший впереди автомобиль. В результате аварии пострадали 45 человек, некоторых из них госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Южно-Африканской Республике столкнулись два микроавтобуса. В результате ДТП погибли 14 человек, еще трое получили тяжелые травмы.