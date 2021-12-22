Чебаркуль, Челябинская область, , 05:46 — REGNUM Информация о возгорании на газопроводе под Чебаркулем в Челябинской области поступила спасателям в 01:16 по местному времени. Об этом сообщает южноуральский главк МЧС.

Газопровод

Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожар случился на отводе от магистрального газопровода, расположенном на 1793 километре трассы М5. Здесь участок газопровода проходит под землёй. Газовая служба перекрыла 16 километров участка трубы. К тушению огня привлекли 18 единиц техники и 58 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью. К утру его удалось ликвидировать.

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