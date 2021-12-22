Чебаркуль, Челябинская область, 22 декабря 2021, 05:46 — REGNUM Информация о возгорании на газопроводе под Чебаркулем в Челябинской области поступила спасателям в 01:16 по местному времени. Об этом сообщает южноуральский главк МЧС.
Пожар случился на отводе от магистрального газопровода, расположенном на 1793 километре трассы М5. Здесь участок газопровода проходит под землёй. Газовая служба перекрыла 16 километров участка трубы. К тушению огня привлекли 18 единиц техники и 58 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью. К утру его удалось ликвидировать.
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