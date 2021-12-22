Чебаркуль, Челябинская область, 22 декабря, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Информация о возгорании на газопроводе под Чебаркулем в Челябинской области поступила спасателям в 01:16 по местному времени. Об этом сообщает южноуральский главк МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Пожар случился на отводе от магистрального газопровода, расположенном на 1793 километре трассы М5. Здесь участок газопровода проходит под землёй. Газовая служба перекрыла 16 километров участка трубы. К тушению огня привлекли 18 единиц техники и 58 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью. К утру его удалось ликвидировать.